Артиллерия, которую Украине передают страны Запада, изменит ход войны с Россией, говорится в статье Washington Post (перевод — «Новое время»). Издание со ссылкой на американских чиновников и военных аналитиков пишет, что это даст старт «кровавому сражению умов», подкрепленному оружием дальнего радиуса действия.

Поступление артиллерии в Украину заставит обе стороны действовать более ловко, если они стремятся избежать значительных потерь на фоне усиления боевых действий на востоке, считают эксперты.

Переход войны на стадию битвы артиллерии стал следствием неудачной попытки России быстро захватить всю территорию Украины, включая Киев. После того как российская армия была вынуждена покинуть север и боевые действия сконцентрировались на востоке, западные страны выразили готовность передать Украине тяжелую артиллерию. Ожидается, что война на Донбассе будет происходить с привлечением дальнобойного оружия, которое россияне уже использовали, в частности, для разрушения украинских городов.