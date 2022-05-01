Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил мнение, что существуют силы, которые заинтересованы в продолжении конфликта на Украине и уже не скрывают этого.

Чавушоглу рассказал, что президент Турции Тайип Эрдоган встречается как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам главы МИД, единственной целью Эрдогана является содействие прекращению конфликта и примирению двух лидеров. Он заверил в искренности намерений государства и отметил, что Турция продолжит прилагать усилия в этом направлении.

«Все видят, что есть те, кто не хочет, чтобы война закончилась. Сейчас эти страны уже почти не прячутся», — отметил Чавушоглу (цитата по РИА Новости).