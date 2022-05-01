В Гяндже произошел инцидент — 17-летний А.Аббасов в одном из городских парков получил два ножевых ранения и был госпитализирован.
Полиция расследует обстоятельства преступления, уточняет «Репорт».
В Гяндже произошел инцидент — 17-летний А.Аббасов в одном из городских парков получил два ножевых ранения и был госпитализирован.
Полиция расследует обстоятельства преступления, уточняет «Репорт».
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