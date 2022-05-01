На первомайской демонстрации в Париже задержали 45 человек. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

«Пострадали восемь сотрудников полиции, также было произведено 45 задержаний, среди которых — женщина, напавшая на пожарного, она не пострадала», — заявил министр в эфире телеканала BFMTV.

Отметим, что традиционная первомайская демонстрация стартовала в воскресенье с площади Республики в Париже. В ней участвовали различные профсоюзы, молодежные организации, левые политики, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения «Желтые жилеты».

Шествие проходило мирно, пока к нему не присоединилась радикально настроенная молодежь black block. Радикалы демонстративно жгли мусорные баки, сносили металлические ограждения, бросали камни и куски асфальта в стражей порядка.

В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ.

Шествие периодически сопровождалось провокациями со стороны демонстрантов и столкновениями с сотрудниками полиции, а также задержаниями агрессивно настроенных протестующих.

В ходе манифестации радикалы разбили витрины кафе, магазинов, агентств недвижимости, банков, страховых компаний и аптек, а также выбили стекла у автобусных остановок.

Шествие завершилось на площади Нации, где продолжили происходить стычки между демонстрантами и полицией.

