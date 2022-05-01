Президент Владимир Зеленский убежден, что война в Украине ничего не даст России, а будет только увеличивать количество государств, которые будут работать на изоляцию РФ.

«Что может быть стратегическим успехом России в этой войне? Честно, не знаю. Разрушенные жизни людей, сожженное или украденное имущество России ничего не даст, только будет увеличивать токсичность российского государства и количество тех, кто будет работать на изоляцию России», — заявил президент Украины в своем традиционном обращении.

