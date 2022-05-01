Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил начало эвакуации из»Азовстали». По словам главы украинской переговорной делегации Давида Арахамии, Украина имеет целью спасти всех.

«Следующий этап операции — это вывезти всех остальных. Там много людей остается, у них много проблем. Это было первое прекращение огня на «Азовстали», уже двое суток. Надеемся, что будем дальше работать с международными институтами и сделаем возможной эвакуации всех, кто находится на «Азовстали»», — заявил Арахамия.