После того как российские войска разрушили в Украине тысячи инфраструктурных объектов, власти РФ всерьез начали «переживать» за Крымский мост.

Об этом 1 мая в Twitter написал бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«После уничтожения тысяч инфраструктурных объектов в Украине, власти РФ «переживают» за Крымский мост, который, напомню, построен на нашей территории с нарушением международного права и приводит к серьезным экологическим проблемам в акваториях Черного и Азовского морей, – отметил Мамедов. – Сейчас, по свидетельству очевидцев, движению по мосту в обе стороны предшествуют тщательные проверки. И если на выезде из временно оккупированного Крыма машины останавливают выборочно, то на въезде из России – проверяют абсолютно всех. На пунктах пропуска дежурят российские военные в полном снаряжении».

По мнению экс-заместителя генпрокурора Украины, есть вероятность того, что «подобные действия РФ могут свидетельствовать о подготовке провокаций с их стороны».

«И жертвами могут оказаться и мирные жители полуострова», – добавил Мамедов.