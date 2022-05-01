Сегодня началась эвакуация мирных жителей, которые жили в бункерах завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

«Началась эвакуация гражданских с «Азовстали». Первая группа примерно из 100 человек уже идет на подконтрольную территорию. Будем завтра встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! В настоящее время они, вместе с представителями ООН , работают над эвакуацией остальных граждан с территории завода», – написал Зеленский.

Представитель ООН по гуманитарным вопросам Савиано Абреу сообщил Associated Press, что в операции по эвакуации людей с «Азовстали» участвуют ООН и Международный комитет Красного Креста в координации с украинскими и российскими официальными лицами.

В Associated Press отмечают, что «успех миссии в Мариуполе зависит от России и ее войск на долгой череде российских блокпостов, которые нужно преодолеть, прежде чем добраться до украинских».

