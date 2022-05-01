Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел в воскресенье телефонный разговор с коллегой из Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

Как сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства, глава МИД Турции поздравил Кулубаева с назначением на новую должность.

В свою очередь, в МИД Кыргызстана отметили позитивную динамику развития двусторонних отношений.

«Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением отметили позитивную динамику развития двусторонних отношений, закрепленного в форме стратегического партнерства, договорились о проведении очередного заседания Совместной группы стратегического планирования на уровне Министров иностранных дел Кыргызской Республики и Турции в ближайшее время. Также обсудили проведение Высшего совета стратегического сотрудничества на уровне Глав государств КР и Турции в текущем году в Кыргызстане.

Обсуждая вопросы международной проблематики Кулубаев отметил посредническую роль Турции в процессе деэскалации напряженности между Россией и Украиной», -говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, глава турецкой дипломатии провел телефонный разговор с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

Как сообщает МИД Турции, стороны обсудили последнюю ситуацию в Украине. ​​​​​​​