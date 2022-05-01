Основатель группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, что в аэропорту Белгорода сегодня видели Герасимова живым и здоровым. При этом покинул он аэропорт ещё до взрывов под Белгородом. На данный момент борты улетели из аэропорта.

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов был ранен на территории Украины, вблизи Изюма Харьковской области.

Об этом написал военный журналист и блогер Александр Шульман.

66-летний Герасимов получил осколочное ранение верхней трети правой голени без перелома кости. Обломок извлечен, опасности для жизни нет. Генерал армии Герасимов и другие офицеры сидели в командном пункте, куда ВСУ нанесли точный удар. По предварительной информации, 20 офицеров погибли.

Телеграм-канал «Вертикаль» сообщает, что начальник генштаба России Герасимов пытается выехать из Изюма, где войска РФ несут огромные потери, а их снабжение перебито.

По его словам, 1 мая в Изюме произошел взрыв на месте, где расположен штаб начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который недавно прибыл в регион, чтобы лично командовать наступлением на Изюмском направлении.