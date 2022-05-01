Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за недостаточную финансовую и военную помощь Киеву, пишет Bild.

По его словам, канцлер Олаф Шольц поступает как его предшественница Ангела Меркель — «сначала ждет, наблюдает, а потом принимает решение — или нет». Дипломат считает, что Шольцу не хватает воображения и смелости.

Также он отметил, что Украине необходимо новейшее вооружение Германии, в то время как к зенитным установкам Gepard, которые обещало немецкое правительство, уже 40 лет. Мельник призвал поставить в страну 88 танков Leopard, 100 БМП Marder, самоходные артиллерийские установки и другие виды вооружения.

Кроме того, посол выразил мнение, что Берлин мог бы увеличить размер финансовой помощи Киеву для перевооружения.