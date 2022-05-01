Словакия в скором времени может передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) советские истребители МиГ-29. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Передача авиации Украине стала возможной благодаря договоренностям с Польшей о передачи самолетов F-16 для патрулирования воздушного пространства Cловакии.

Министры обороны Словакии и Польши Ярослав Надь и Мариуш Блащак встретились в Братиславе 29 апреля. Польша пообещала начать патрулирование над Словакией в рамках совместных усилий по оказанию помощи Украине.

«Словакия прямо не заявила о направлении в Украину своих МиГ-29. Ее представители подняли вопрос о возможности сделать это при условии нахождения альтернативного способа защиты своего воздушного пространства», – отметили журналисты.

Поставки истребителей МиГ-29 – это решение не НАТО, а военных двух стран, говорится в материале.

У Словакии серьезные проблемы с эксплуатацией МиГ-29 с технической точки зрения безопасности, также не хватает пилотов, заявил Надь.

Польские F-16 должны взлетать с польской базы, для их посадки нужно модернизировать словацкий аэропорт Слиач. Самолеты можно было бы переместить в населенный пункт Кучин, но это будет менее выгодно с географической точки зрения, заявил глав словацкого Минобороны.

В прошлом месяце Польша отказалась напрямую предоставить Украине свой парк МиГ-29, предложив вместо этого доставить самолеты на военную базу США в Германии, напомнила The New York Times.

Пресс-секретарь Минобороны Словакии Мартина Коваль 1 марта опровергала возможность поставок истребителей МиГ-29 в Украину.