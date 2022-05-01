Правительство Германии поддерживает планы Европейского союза (ЕС) по введению эмбарго на импорт нефти из России.

В ходе последних предварительных переговоров по шестому санкционному пакету в отношении РФ Берлин четко высказался за введение запрета, сообщило в воскресенье агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в ЕС, сообщает ТАСС.

Таким образом, соответствующее решение Европейского союза стало гораздо более вероятным. Причиной резкого изменения позиции Германии, вероятно, стали недавние успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. Так, на прошлой неделе вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что зависимость страны от импорта российской нефти сократилась с 35% до начала проведения Россией специальной военной операции на Украине до 12% в настоящее время.