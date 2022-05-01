США и Великобритания провели переговоры на высоком уровне по поводу «китайской угрозы» Тайваню, сообщили источники Financial Times. Утверждается, что стороны впервые обсудили план действий на случай чрезвычайных ситуаций. Кроме того, обсуждалось, какую роль «будет играть Великобритания, если США окажутся в войне с Китаем из-за Тайваня».

Переговоры прошли в начале марта на Тайване между координатором Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Куртом Кэмпбеллом, высокопоставленным представителем Совета национальной безопасности по Китаю Лаурой Розенбергер и представителями Великобритании. Как пишет FT, стороны обсуждали сотрудничество для снижения вероятности войны с Китаем.

По данным газеты, США хочет активизировать сотрудничество с европейскими союзниками по поводу Тайваня и действий Китая. Администрация Джо Байдена предоставила некоторым союзникам разведданные, которыми ранее было запрещено делиться с другими государствами. Белый дом и представитель британского правительства не стали комментировать информацию о переговорах.