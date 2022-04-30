Правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению поставок природного газа из России в мае, сообщает Helsingin Sanomat.

В частности, причина заключается в требованиях России относительно порядка оплаты поставок. Сообщается, что российская компания «Газпром» объявила, что согласие на новые требования по оплате является условием для продолжения бесперебойной поставки газа.

Также финское руководство однозначно заявляло, что платить в рублях не будет. «Газпром» попросил финскую государственную газовую компанию Gasum ответить на требования до 20 мая.

Возможно, 21 мая поставки российского газа в Финляндию и большую часть Европы будут прекращены.