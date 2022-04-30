Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Анкара будет добиваться примирения России и Украины на основе здравого смысла, сообщает ТАСС.

«Заявив, что Анкара будет продолжать призывать Украину и Россию действовать со здравым смыслом и на основе примирения, Эрдоган подчеркнул, что Турция также продолжит свои усилия по преодолению этого кризиса и установлению мира с решимостью и искренностью», — заявили в канцелярии турецкого президента.

В ходе переговоров, Эрдоган заявил, что Турция будет способствовать работе ООН по вопросам гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения.