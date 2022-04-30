Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа должна осторожно относиться к санкциям против России, чтобы они не повредили странам ЕС больше, чем России, поскольку европейская экономика не может полностью отказаться от российского природного газа, передает РИА Новости.

По его словам, первая и главная забота правительства с самого начала его срока — обеспечить энергетическую достаточность и автономию страны с упором на «зелёную» энергию с использованием возобновляемых источников, которых, по его словам, в Греции в избытке.

«Экономические санкции, которые мы как Союз ввели в отношении России, значительны и уже дали результаты. Однако мы должны быть очень осторожны, чтобы принимаемые нами меры не нанесли больше вреда нам, странам ЕС, чем России, поскольку европейская экономика не может полностью и немедленно заменить российский природный газ газом других поставщиков», — говорится в заявлении.

«В Европе ясно, что нужно как можно скорее избавиться от российского газа. Но также ясно, что это не произойдет за день. Поэтому мы как страна подготовили краткосрочный план энергетической достаточности, а также долгосрочный план самообеспечения энергией на основе возобновляемых источников энергии», — сообщил Мицотакис.

По его словам, он полностью согласен с тем, что сейчас большой проблемой для домашних хозяйств и предприятий является стоимость энергии, и поэтому он лично боролся за общеевропейский ответ на энергетический кризис.

«Мы попросили председателя Еврокомиссии поговорить со всеми важными «игроками» рынка и предложить решения, вмешательства, среди которых установление потолка на оптовом рынке природного газа», — сообщил премьер Греции.

Он пообещал продолжать поддерживать потребителей энергии через схему субсидирования и объявить в мае о новом пакете мер поддержки, чтобы покрыть как можно большую часть увеличения счетов за электроэнергию.