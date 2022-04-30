Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев считает, что власти Украины «направили 20 млн тонн зерновых культур и сельскохозяйственных животных в Румынию при дефиците продуктов в стране, получив в обмен на это иностранное оружие и боеприпасы».

«По имеющимся данным, украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных в Румынию. На сегодня вывезено около 20 млн тонн. Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию в Украине.

Он подчеркнул, якобы «все это происходит при остром дефиците продуктов питания для собственного населения, а также отсутствии зерновых культур в большинстве регионов Украины для проведения весенней посевной кампании».