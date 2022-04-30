Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции, Анкара этого не допустит, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

«Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции. Никто не может вмешиваться во внутренние дела нашей страны, мы этого не допустим. Мы не допустим, чтобы на нас смотрели сверху вниз», — заявил Чавушоглу в ходе своего выступления в Анталье.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг ранее назвал попыткой вмешательства во внутренние дела Анкары вызов посла страны в МИД Германии из-за решения турецкого суда приговорить к пожизненному заключению активиста Османа Кавалу.