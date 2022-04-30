Турецкие власти стремятся уберечь страну от последствий событий в Украине. Об этом заявил в субботу президент Турции Реджеп Эрдоган в Стамбуле.

«Мы каждый день стремимся уберечь нашу страну от последствий российско-украинской войны. Я дважды общался [на тему Украины] с [генеральным секретарем ООН Антониу] Гутерришем за неделю, один из разговоров был сегодня. Мы пытаемся выяснить, как мы можем достичь мира. Мы стремимся каждый день реализовать проекты, которые позволят нам достичь наших целей на 2023 год», — сказал он в эфире телеканала ТРТ.