Двадцать три года назад Указом великого лидера Гейдара Алиева в Азербайджане были созданы Силы специального назначения.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая в Н-ской воинской части Сил специального назначения Министерства обороны.

«Подписанием этого Указа великий лидер в очередной раз проявил большую дальновидность. Создание Сил специального назначения оправдало себя и в нашей исторической Победе во Второй Карабахской войне.

В 1999 году ситуация была иной. Все еще не угасли надежды на мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Но, несмотря на это, решением Гейдара Алиева в Вооруженных силах Азербайджана было создано специальное воинское формирование. Пройдя с того дня большой и славный путь, проявив беспримерный героизм в Отечественной войне, спецназовцы сыграли особую роль в достижении Победы.

Причины нашего поражения в Первой Карабахской войне ясны. В то время не было регулярной армии, не велось армейское строительство, а лица, находившиеся в руководстве страны, не смогли выполнить свой служебный долг. Оккупация в мае 1992 года Шуши и Лачина, а в апреле 1993 года – Кяльбаджара создала географическую связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Таким образом, оккупация наших земель, к сожалению, стала реальностью», — сказал Ильхам Алиев.