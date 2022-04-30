Переговорный процесс между Украиной и Россией после встречи в Стамбуле сильно осложнился. С таким утверждением в интервью агентству «Синьхуа» выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Да, в настоящее время мирные переговоры между Украиной и Россией идут очень сложно», — сказал он, текст интервью опубликован в субботу на сайте агентства.

Как указал он, «несколько недель назад при посредничестве Турции делегации двух сторон провели очный раунд переговоров в Стамбуле». «Там украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украине. Российская сторона приняла это предложение для дополнительного изучения. К сожалению, после этого переговорный процесс сильно осложнился», — добавил Кулеба.