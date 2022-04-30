Азербайджан быстрыми темпами восстанавливает инфраструктуру ранее оккупированных территорий, сообщает КазТАГ.

В ходе поездки казахстанских экспертов и журналистов на ранее оккупированные территории Азербайджана сотрудники спецпредставительства президента Азербайджана ознакомили журналистов и экспертов со строительством дорог, мостов, а также новым международным аэропортом Физули, который является крупнейшим инфраструктурным проектом Карабахского региона.

Как сообщил Заур Гасымов – директор аэропорта Fizuli, постройка вместе с разминированием от мин площадки под аэропорт заняла всего восемь месяцев.

Длина полосы 3 тыс. м, ширина – 45 м. Аэропорт пригоден для принятия воздушных судов любых типов, способен обслуживать 200 человек в час. По информации Гасымова, в освобожденных Зангиланском и Лачинском районах Азербайджана также строятся современные международные аэропорты.

Как рассказали журналистам в спецпредставительстве президента АР по Карабахскому региону, развитие сельского хозяйства, постройка новых домов и дорог, инженерных сооружений затрудняется тем, что ранее оккупированные территории были заминированы армянскими военными, и в данный момент нет точных карт минирования, а те, что передала Армения содержат информацию лишь на 25%.

Разминирование на данных территориях будет проходить от пяти до 10 лет.