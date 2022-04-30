Легкий штурмовик Hurjet, который разрабатывает Турция, превзойдет по тактико-техническим характеристикам американский истребитель пятого поколения F-35. С таким утверждением выступил в субботу глава Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

«Наш легкий штурмовик Hurjet совершит первый полет в следующем году. Наш истребитель имеет более совершенные характеристики, чем F-35. Самолет выкатят из ангара 18 марта следующего года», — приводит его слова газета Star.

Hurjet является реактивной версией турецкого турбовинтового учебного самолета Hurkus. Его разрабатывает турецкая аэрокосмическая компания TAI (Turkish Aerospace Industries) с 2017 года. По заявлениям производителя, Hurjet будет развивать скорость примерно до 1,5 тыс. км в час, выполнять полеты на высоте до 13,7 тыс. м и нести до трех тыс. кг полезной нагрузки.