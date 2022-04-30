Дания передает Украине тяжелое вооружение. В пакете военной помощи будет 25 бронетранспортеров Piranha III, тяжелые минометы М10 и тысячи минометных снарядов для них.

Об этом сообщает местное СМИ Olfi.

Бронетранспортеры Piranha относятся к семейству колесных БТР, которые разработаны компанией Mowag. Piranha III — устаревшие модели для Дании, поскольку сегодня ее армия применяет Piranha V.

Кроме бронетранспортеров, в Украину направят также тяжелые минометы М10 и снаряды для них. Как отмечает другое издание Army Recognition, Дания также согласовала отправку гусеничных БТР M113.