Власти Молдовы в субботу опровергли информацию о массовой рассылке сообщений о военных сборах.

Соответствующее сообщение было размещено в официальном Telegram-канале правительства Молдовы «Первоисточник».

«Сообщаем о рассылке гражданам севера Республики Молдова поддельных приказов о вызове на военные сборы, якобы поступающие из Военных территориальных центров. Минобороны не направляло запросы на набор физических лиц в Военные территориальные центры страны для этих целей», — говорится в сообщении.