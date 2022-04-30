Пункт пропуска Крупец в Курской области был обстрелян несколькими снарядами со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, огневую точку удалось подавить.

«Сегодня, 30 апреля около 15.30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — написал он.