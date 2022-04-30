Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем, передает «Анадолу».

Согласно заявлению Управления коммуникаций президента, во время встречи, на которой обсуждались события вокруг войны в Украине, генеральный секретарь ООН Гутерриш проинформировал президента Эрдогана о своих переговорах в Москве и Киеве.

В ходе разговора президент Эрдоган заявил, что Турция готова оказать максимальную поддержку исследованиям под руководством ООН как по Гуманитарной контактной группе, так и по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи.

Президент Эрдоган подчеркнул,Турция призывает Украину и Россию действовать со здравым смыслом и на основе примирения. Эрдоган добавил, что Анкара с решимостью и искренностью продолжит свои усилия по преодолению этого кризиса и установлению мира.

Президент Эрдоган также поздравил Генерального секретаря ООН Гутерриша с днем ​​рождения.