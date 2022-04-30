Бакинский метрополитен распространил информацию в связи с отменой масочного режима.

Об этом сообщает ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как отмечается в сообщении, с 1 мая отменяется требование использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинская маска, респиратор), в связи с чем принято постановление Кабинета министров Азербайджана. В связи с этим будет прекращено информирование пассажиров посредством аудио- и визуальных носителей на станциях метро, в вагонах о необходимости ношения медицинской маски.