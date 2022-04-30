Папа Римский Франциск желает совершить визит в Киев. Однако в Ватикане уверены, пока в этом нет никакого смысла. Об этом в интервью изданию La Stampa заявил госсекретарь Ватикана Пьетро Паролина.

Так, на вопрос журналиста о возможной поездке понтифика в Украину он ответил, что в этом «пока нет смысла».

«Мира не достичь оружием, войны приносят лишь разрушения…Но дипломатия продолжает работать. Визит (Папы Франциска — ред.) возможен, только если это действительно поможет остановить бомбы», — сказал Пьетро Паролина.