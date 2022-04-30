Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что актуальность вступления Финляндии и Швеции в НАТО связана с действиями РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам финского главы государства, северный регион Европы может стать стабильным и сильным в случае его расширения до границ РФ.

«Конечно, ситуация с безопасностью изменилась. Первое изменение заключалось в том, что Россия пыталась ограничить суверенитет (других стран) и создать сферу влияния», — сказал Ниинисте.

Как добавил президент Финляндии, Швеция должна сама определить собственную позицию касательно будущего вступления в Североатлантический альянс.

«Если получится так, как кажется, что Финляндия и Швеция вступят в (НАТО), у нас будет новый вид Севера, ответственный, стабильный и сильный», — обратил внимание Ниинисте.