«Спецназ внес большой вклад в нашу Победу в Отечественной войне. Я, как Верховный Главнокомандующий, знаю это, говорил об этом азербайджанской общественности. Весь азербайджанский народ знает это, враг знает тоже».

Об этом заявил президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев, выступая в Н-ской воинской части Сил специального назначения Министерства обороны.

«Освобождение наших сел с первых дней войны потрясло врага. Они не верили, что азербайджанская армия, прорвав своей грудью пять-шесть оборонительных линий, пролив кровь, дав шехидов, может добиться исторической Победы. У них еще была надежда, что кто-то остановит нас, кто-то окажет на нас давление, и мы остановим наше Победное шествие под этим давлением. Я сказал, что ничто и никто не может остановить нас, мы пойдем до конца, будем гнать врага с наших земель до конца, и война может прекратиться, как только враг подпишет акт о капитуляции. Так и произошло», — заявил президент (цитата по АПА).