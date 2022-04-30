В настоящее время в Армении существуют угрозы организации и осуществления массовых беспорядков, сообщает СНБ Армении.

«Призываем не поддаваться на возможные провокации, проявлять высокую гражданскую ответственность, избегать распространения вражды, избегать в публичных речах призывов к насилию, что может создать предпосылки нарушения внутренней безопасности страны», — отмечается в сообщении.

СНБ заявляет, что будут предприняты предусмотренные законом меры для обеспечения общественной безопасности, нейтрализации угроз по дестабилизации обстановки в республике.

Напомним, что 1 мая в Ереване ожидается митинг оппозиции.