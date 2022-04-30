«Историческая победа вооруженных сил Азербайджана навсегда останется в нашей истории. Мы всегда будем жить как победоносный народ, как победоносное государство».

Об этом заявил президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев, выступая в N-ской воинской части Сил специального назначения Министерства обороны.

«Именно наши дети, солдаты и офицеры подарили нам эту радость. Все Вооруженные силы внесли свой ценный вклад в достижение этой победы, и всего за 44 дня была одержана историческая Победа, враг встал перед нами на колени и вынужден был собственноручно подписать акт о капитуляции. Это один из самых запоминающихся, радостных, гордых моментов в нашей истории и моей жизни, пожалуй, самое первый. Подписание Арменией акта о капитуляции — самое гордое событие в моей жизни», — отметил президент (цитата по АПА).