Глава российского Федерального агентства по туризму Зарина Догузова написала в Telegram-канале об увеличении числа рейсов из РФ в Турцию до 290 в неделю.

«С 29 апреля количество еженедельных рейсов турецких авиакомпаний между нашими странами увеличилось более чем на 100, включая рейсы из регионов России. Таким образом, общее количество рейсов достигнет 290 в неделю – часть из них будет летать до 15 мая с возможной пролонгацией. Также с 6 мая Аэрофлот начнет летать в Анталью и Стамбул до 2 раз в день», — сказала она.

По словам Догузовой, ведомство будет стремиться увеличивать количество рейсов в другие страны, популярные у туристов из РФ, а также — расширять количество полетов российских и иностранных авиакомпаний. По данным вопросам идет активное взаимодействие с Минтрансом.