Состав сборной Азербайджана по дзюдо в скором времени может пополнится новым спортсменом.

Как передает azerisport.com, дзюдоист Саид Моллаи направил обращение в Федерацию дзюдо Азербайджана, в котором изъявил желание представлять Азербайджан в составе национальной сборной. В связи с этим, спортсмен был приглашен в Баку для оценки его текущего состояния, где он также поучаствовал в сборе команды в рамках подготовки к чемпионату Европы и прошел медобследование.

В настоящее время руководство федерации рассматривает вопрос, а также ведутся соответствующие обсуждения с Международной федерацией дзюдо, которая и даст окончательное разрешение на переход Моллаи.

Отметим, что 30-летний Моллаи, выступающий в весовой категории 81 кг, родился в Иране, имеет азербайджанское происхождение, а с 2019 года выступал за сборную Монголии, в составе которой завоевал серебро Олимпиады-2020.