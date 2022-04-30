В целом, в межгосударственных отношениях случаи отсылки к истории и мифологиям, существовавшим до нашей эры, как правило, не являются применяемой практикой. Такой подход министра иностранных дел соседней Армении – один из редких случаев, с которыми мы сталкиваемся. Об этом, отвечая на вопрос АПА, сказала глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Если серьезно, то, как отметил глава Азербайджана, использование соответствующих карт в рамках процесса делимитации границ станет составной частью переговоров совместных пограничных комиссий, и мы будем использовать все карты, имеющие правовую основу», — отметила представитель МИД.

Напомним, глава МИД Армении Арарат Мирзоян, комментируя высказывания Президента Азербайджана о картах, которые могут быть приняты за основу в рамках делимитации границ, сделал экскурс в древнюю историю.