Компания Strategy Analytics обнародовала статистику по мировому рынку смартфонов по итогам первого квартала текущего года. Сообщается, что поставки умных сотовых аппаратов сократились на 10,9 % по сравнению с первой четвертью 2021-го.

Итоговый результат составил 313,5 млн единиц. Аналитики говорят, что падение объясняется несколькими факторами: это производственные сложности, дефицит электронных компонентов, а также нестабильная экономическая обстановка. Спрос на смартфоны падает в годовом исчислении уже третий квартал подряд.

Лидером рынка является Samsung с долей 23,8 %. Отмечается, что для южнокорейского гиганта это рекордный результат за последние пять лет для первого квартала.

На втором месте располагается Apple с долей приблизительно 18,2 %. Третье место досталось китайской Xiaomi, которая показала результат на уровне 12,4 %.

Далее следуют ещё два китайских разработчика — Oppo и Vivo: их доли по итогам прошлого квартала составили соответственно 9,5 % и 8,1 %. Все прочие поставщики смартфонов сообща удерживают 28,0 % рынка.