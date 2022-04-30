По факту подрыва на мине рабочего в Лачине возбуждено уголовное дело.

По сообщению Генпрокуратуры, пострадавший Парвин Салахов скончался сегодня ночью.

Напомним, что в освобожденном из-под оккупации селе Сафийан Лачинского района на противопехотной мине подорвался рабочий Парвин Салахов (1992 г.р.).

Несчастный случай произошел 29 апреля, в 14:00. По предварительным данным, на этой территории велись строительные работы. В результате разрыва мины Салахов получил тяжелые увечья.