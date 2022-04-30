В 41-ое отделение полиции Сабаильского района Баку 29 апреля поступило заявление о совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней в маршрутном автобусе №31.

Мать пострадавшей обратилась с жалобой и показала, что преступление было совершено 25 апреля, в 12:00 в поселке Бадамдар. Неизвестный мужчина закрыл дверь автобуса после того, как в него вошла ее дочь Э.Г. (2005 г.р.) и пытался ее изнасиловать. Однако девушка вырвалась из рук насильника и убежала.

В настоящее время по факту ведется расследование, полицейские ведут поиски подозреваемого.

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