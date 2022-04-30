28 апреля председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев принял участие в заседании высокого уровня Генассамблеи ООН по вопросам градостроительства и состояния исполнения документа «Новая городская повестка дня», проведенном в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. В мероприятии, организованном совместно с Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), приняли участие представители правительств стран-участниц.

Как передает Minval, выступивший на заседании председатель госкомитета рассказал о вкладе страны в глобальные градостроительные тренды и ценности, успехах в развитии градостроительства, достигнутых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Гулиев проинформировал о бесчеловечных действиях армян на находившихся в течение почти 30 лет под оккупацией землях Азербайджана, фактах уничтожения городов и культурного наследия страны, совершенных урбициде и экоциде, о том, что в настоящее время ведутся масштабные восстановительно-строительные работы и о современных градостроительных подходах.

Он особо привлек внимание к факту минирования территорий Азербайджана за период их оккупации, а также к тому, что до сих пор не были представлены точные карты заминированных территорий, что является одной из причин, препятствующих градостроительным процессам на освобожденных землях страны.