Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,45 доллара США, или на 2,22%, до 112,62 доллара США.
Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,45 доллара США, или на 2,22%, до 112,62 доллара США.
Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.
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