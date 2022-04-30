Сегодня исполняется 23 года со дня создания Сил специального назначения Азербайджана.
Как передает Minval со ссылкой на пресс-службу Минобороны, силы специального назначения были созданы 30 апреля 1999 года. В формировании сил принимали участие офицеры и командиры, ставшие участниками Первой Карабахской войны.
Силы специального назначения Азербайджана обладают современным оружием, боевыми средствами и техникой производства ведущих компаний мировой оборонной промышленности.
Командующим силами специального назначения является генерал-лейтенант, Герой Отечественной войны Хикмет Мирзоев.
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