Сегодня исполняется 23 года со дня создания Сил специального назначения Азербайджана.

Как передает Minval со ссылкой на пресс-службу Минобороны, силы специального назначения были созданы 30 апреля 1999 года. В формировании сил принимали участие офицеры и командиры, ставшие участниками Первой Карабахской войны.

Силы специального назначения Азербайджана обладают современным оружием, боевыми средствами и техникой производства ведущих компаний мировой оборонной промышленности.

Командующим силами специального назначения является генерал-лейтенант, Герой Отечественной войны Хикмет Мирзоев.