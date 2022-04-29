28 апреля Палата представителей Конгресса США поддержала введение ленд-лиза для Украины. Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, введение эмбарго на российскую нефть — на очереди.

«18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Владимир Зеленский впервые сказал, что нам нужен ленд-лиз. Сегодня ленд-лиз стал реальностью. На очереди — полное нефтяное эмбарго и включение России в список стран — спонсоров терроризма. На Москву ждет тотальная экономическая изоляция», — заявил Подоляк в соцсети «Твиттер».