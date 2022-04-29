Путин на 9 мая готовит объявление о массовой мобилизации населения ради решающего удара по Украине, сообщает The Daily Mail со ссылкой на министра обороны Великобритании.

Выступая в пятницу, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что российский президент может объявить новую войну «нацистам всего мира» на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве. После этого будет объявлен массовый призыв в армию:

«Я не удивлюсь… что он, вероятно, собирается объявить, что «сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию русского народа». Путин, потерпевший неудачу почти во всех целях, может попытаться консолидировать то, что у него есть… и просто стать своего рода раковой опухолью внутри страны», — сказал Уоллес.

Он уточнил, что точных данных у него нет, но Путин может планировал сделать такое заявление с учетом его предыдущих комментариев:

«Мы видели ряд заявлений Путина о том, что это становится прокси-войной, и что «нацисты повсюду», «не только в Украине, но и в НАТО полно нацистов». Я думаю, что он попытается отказаться от своей «специальной операции». Он подготавливал почву для того, чтобы иметь возможность сказать: «Послушайте, сейчас идет война с нацистами, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса».

Уоллес сказал, что путинские командиры привели многих солдат на смерть. По оценкам Киева, это число достигает 23000 человек.

Он также раскритиковал «жалкие попытки» Кремля скрыть свои потери и добавил, что для России приказ о массовой мобилизации своих резервов будет «признанием неудачи».