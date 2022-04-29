В российском телеэфире — очередной скандал с армянским акцентом. На сей раз «героем дня» оказался ереванский политолог Араик Степанян, которого в эфире российского ток-шоу «Кто против» представили как «вице-президента Академии геополитических проблем».

Разговор шел об Украине, Польше и т.д. Но господин Степанян счел необходимым вставить свои пять копеек (ну или пять лум), решил вспомнить события 44-дневной войны и принялся разоряться: «У нас были точные сведения, что две с половиной тысячи террористов переброшены в Азербайджан. И что? Кто-нибудь нанес по этим пунктам удар?» Ведущий Дмитрий Куликов его жестко оборвал: «Араик, если вам хочется нанести удар по какому-то пункту — лично Вам! — это не значит, что следует принять такое решение». Араик не унимался, и тогда ведущий решил напомнить ему об ответственности за свои слова: «Когда я это говорю, в телепрограмме, ну что с меня взять? Хотя я всегда чувствую свою ответственность. И стараюсь говорить поменьше. А когда вы хотите, чтобы кто-то из наших государственных деятелей сказал, что он собирается делать, и главное, чтобы он так сказал, чтобы вам понравиться…» Затем слово взял обозреватель «Коммерсанта» Максим Юсин. Напомнив, что он в этом конфликте «на армянской стороне» и за это в Баку давно «персона нон грата», журналист припечатал: «Кого бы ни перебрасывали на азербайджанскую территорию, каких-то наемников, мы не должны наносить удар. Мы с Азербайджаном не были и не будем в состоянии войны. И с Турцией. И при всей моей любви к армянам <…> мы не будем смотреть на мир армянскими глазами». После чего добавил, что «турки приносят нам сейчас много пользы, в том числе и выступая в качестве посредников».

Добавим от себя: российским телеведущим все чаще приходится включать для армянских участников своих телешоу «холодный душ». И если учесть, что эти политологи озвучивают те же установки, что и армянские официальные лица, можно представить себе, какие капризы и «хотелки» предъявляют Москве из Еревана. И как часто Кремлю приходится объяснять, что хвост не должен вертеть собакой, а форпост — метрополией.

Отдел политики