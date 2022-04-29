Нас все время обманывали. Осознанно или по глупости, но в итоге мы играли в игру, правила которой установил Баку. Об этом на страницах издания Armenian Report пишет эксперт Размик Акопджанян.

«Я сегодня вынужден буду написать то, что было бы немыслимо и неприемлемо для меня всего три года назад. Но все течет, все меняется. И нужно уметь говорить правду, какой бы горькой она ни была. В данном случае правда состоит в том, что поражение в 44-дневной войне стало возможным только по одной, очевидной причине — в Армении, с момента обретения нашей страной независимости, не было политика уровня Ильхама Алиева.

Да, можете проклинать меня, обвинять в чем угодно, даже в предательстве Армении и «Арцаха» (здесь и далее – ранее оккупированные Арменией земли Азербайджана, закавычено Minval.az), но есть очевидные вещи, спорить с которыми бессмысленно. Итак, что мы имеем в сухом остатке? В Армении в президентском кресле сидело четыре человека, сейчас сидит пятый. При первом президенте страны мы «освободили свои исторические территории» (имеется в виду оккупация азербайджанских земель – прим Minval.az). Левон Тер-Петросян больше других, исходя из объективных показателей, соответствует званию самого успешного главы государства», — отмечает Акопджанян.

«Но он же выступил автором идеи, которая сводилась к принципу «мир в обмен на часть земель». Он же, в конечном итоге, ушел и уступил дорогу тем, кто два с лишним десятилетия грабил народ, обманывая его. Да, Роберт Кочарян и Серж Саргсян стали долларовыми мульти-миллионерами. Они создали миф о том, что наша армия способна одолеть армию противника. Они уверили нас в том, что международное сообщество на стороне Армении и «Арцаха».

Ничего этого не было. Даже Россия нас не поддержала. Даже ОДКБ. И это — несмотря на то, что Армения вошла в ТС и ЕАЭС, лишившись реальной возможности для геополитических маневров. Мы получили статус страны, тотально зависимой от России. Которая сейчас находится на грани поражения в войне против Украины и Запада. Это объективная реальность», — заявляет эксперт.

«Такая же, как слабый, безликий президент Армен Саркисян. Про нынешнего президента страны и говорить не стоит. Потому, что он смирился со статусом пустого места. Остается премьер-министр Никол Пашинян. Это тот, кто обещал народу молочные реки и кисельные берега, уверял нас всех, что «Арцах» — это Армения и точка. А что потом? Потом оказалось, что наша армия не готова к войне.

Чьей в том вины больше — Кочаряна и Саргсяна или Пашиняна? Это бессмысленный спор. виноваты все. Но фактом остается то, что войну мы не смогли предупредить, остановить на начальном этапе, в итоге проиграли именно при Николе Пашиняне, который подписался под капитуляцией. Это тоже факт, который невозможно отрицать.

Но после этого он остался у власти, народ предпочел так. Это выбор большинства, но тогда не стоит удивляться тому, что сейчас происходит откровенная сдача остатков земель «Арцаха». При этом, объективно говоря, в уже сложившихся условиях, особых вариантов у Пашиняна нет», — утверждает Размик Акопджанян.

«И не только у него, у его конкурентов тоже. Они сейчас могут сколько угодно критиковать действующую власть, но это всего лишь внутриполитическая повестка.

Окажись они у власти, им придется соглашаться со всеми новыми реалиями. Можно попытаться потянуть время, но это в конечном итоге ничего не изменит. И знаете, почему? Потому, что нас все время обманывали. Осознанно или по глупости, но в итоге мы играли в игру, правила которой установил Баку.

А точнее Ильхам Алиев. Он же никогда не скрывал своих планов. Он открыто говорил, что готовится к войне», — повествует эксперт.

«И вот, выбрав удачный для себя момент, он начал ее. И, как ни крути, добился поставленной цели. И никто ему не смог противостоять. Ребята, Алиев сделал так, что вся Минская группа ОБСЕ просто развела руки. И сейчас он открыто издевается над ней. Так произошло и на международной конференции на тему «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», которая прошла сегодня в Баку.

«Мне западные партнеры говорили: вы проиграли, должны смириться с оккупацией земель, вы должны пересмотреть свое отношение к своей территориальной целостности. Но я всегда отвечал — нет! Меня критиковали за упрямую позицию в этом, негибкость, но я всегда отвечал — нет. И мой совет вам – никогда не соглашайтесь на нарушение территориальной целостности», — заявил Алиев.

То есть, он говорит, что на него оказывали давление. Но он выстоял. Да, Турция помогла очень сильно. Но ведь и отношения с Турцией тоже нужно было вывести на нужный Баку уровень Алиев сумел. И сейчас он дает советы Украине, как ей сопротивляться России. А еще, он стал очень важен и для России и для ЕС. А для кого важны мы? Подумайте над этим, прежде чем кидать в меня гнилыми помидорами», — подытожил Акопджанян.