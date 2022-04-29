Власти США призывают американских граждан не ездить в Украину и не участвовать там в боевых действиях.

Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя гибель там американского наемника Вилли Джозефа Кансела, служившего в частной военной компании.

«Мы знаем, что люди хотят помочь, но мы призываем американцев найти другие способы это сделать вместо того, чтобы ездить на Украину и воевать там. Это зона боевых действий», — заявила Псаки. «В течение уже нескольких месяцев наш совет заключается в том, что американцы не должны ездить на Украину ни по каким причинам», — добавила представитель Белого дома.