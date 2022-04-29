Президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным. Заявил, что они могут быть под угрозой, если Россия продолжит свои зверства.

Об этом Зеленский сказал в интервью польским СМИ.

«Только прямые переговоры (с Путиным) и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Это мое понимание этого процесса. Но риски, что они полностью закроются — любые разговоры, они очень высокие», — заявил Зеленский.

По словам президента, российские военные оставляют после себя одни и те же зверства на разных территориях.

«Именно из-за тех последствий, которые РФ оставляет после себя. Такое ощущение, что у них методичка по убийству и они одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы докупаем. Одинаковые процессы, одинаковые форматы пыток, одинаковые последствия», — добавил президент.