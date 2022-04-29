Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении нового министра иностранных дел республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Жапаров назначил на пост главы МИД Жээнбека Кулубаева.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о назначении нового министра иностранных дел республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Жапаров назначил на пост главы МИД Жээнбека Кулубаева.
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